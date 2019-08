Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seine Erholungsbewegung ausbauen, obwohl sich zunächst der Eindruck aufdrängte, dass das Momentum dafür fehlen würde, so die Analysten der Helaba.



Unter dem Strich sei ein Kursplus in Höhe von 1,68 Prozent auf 11.845,41 Zähler zu verbuchen gewesen. Für Rückenwind hätten insbesondere die besser als erwartet ausgefallenen Außenhandelsdaten Chinas gesorgt. Auch gute Vorgaben der Überseebörsen hätten sich bemerkbar gemachte. Klassischerweise seien Erholungen innerhalb übergeordneter Abwärtstrends von relativ kurzer Dauer. Die kommenden Tage würden zeigen, ob dies aktuell auch der Fall sein werde. Denn die vorhandenen Unsicherheiten und Risiken dürften weiterhin ein hohes Gewicht haben. Bei 11.853/11.867/11.877 treffe der deutsche Leitindex auf eine Reihe markanter Widerstände. Ob das Momentum ausreiche, diese Barriere zu überwinden, sei fraglich, da verschiedene Indikatoren zur Vorsicht mahnen würden. Weiter gelte es auch die Entwicklung in Sachen Brexit im Auge zu behalten. Zuletzt sei bekannt geworden, dass sich immer mehr Investoren aus Angst vor einem chaotischen Brexit aus dem britischen Aktienmarkt verabschieden würden. Allein im Juni dieses Jahres hätten Fonds Abflüsse in Höhe von 2,5 Milliarden Euro hinzunehmen gehabt. Auch Italien liefere einmal mehr Schlagzeilen. Die dortige Regierungskoalition stehe vor einem Bruch, so dass Neuwahlen gefordert würden.



Im Gegensatz zu den Vortagen, sei der DAX gestern nicht mehr unter die 200-Tagelinie (11.642) abgetaucht. Im Gegenteil: Dem Index sei es gelungen, sich von dieser etwas deutlicher nach oben abzusetzen. Zudem sei ein Retracement (11.725) sowie der 144er Tenkan (11.734) übersprungen worden. Der vollzogene Anstieg habe aber nicht ausgereicht, um die massiven Widerstände 11.853/11.867/11.877 einem Test zu unterziehen. Bei diesen handle es sich um den 144-Tagedurchschnitt, die Begrenzung einer Stau-Zone und einer Strukturprojektion. Insofern müsse damit gerechnet werden, dass der kurzfristige Spielraum auf der Oberseite bereits größtenteils ausgeschöpft worden sei. Auch ein Blick auf das Price Volume Profile (127) lege eine entsprechende Einschätzung nahe. Wie zu erkennen sei, würde der DAX beginnend mit dem Widerstand bei 11.894 Zählern auf einen so genannten Value-Bereich treffen. Auf der Unterseite beginne eine derartige Zone bei 11.713 Zählern, die markanten Levels seien jedoch bei 11.610 und 11.586 Zählern zu finden. (09.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >