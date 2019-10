Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brexit steht weiter im Fokus, berichten die Analysten der Helaba.Neben dem Brexit sei und bleibe der Handelsstreit zwischen den USA und China ein zentrales Thema. Solange keine handfesten Verträge unterschrieben worden seien, bleibe die damit einhergehende Unsicherheit den Märkten erhalten. Allerdings könne festgestellt werden, dass einige im Zusammenhang stehende Nachrichten mittlerweile deutlich weniger Marktreaktionen hervorrufen würden als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. Das vom US-Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetz zum Schutz von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong habe gestern eine Reaktion Chinas hervorgerufen. "In Bezug auf die falsche Entscheidung der USA wird die chinesische Seite wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen müssen, um die chinesische Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen festzuhalten", habe Geng Shuang, Sprecher des Außenministeriums, gesagt. Auch die laufende US-Berichtssaison ziehe die Aufmerksamkeit auf sich.Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt verschiedene Widerstände durchbrochen habe, kämpfe der Index nun mit der bei 12.688 Zählern verlaufenden Strukturmarke. Diese habe in der Vergangenheit häufig im Blickpunkt gestanden. Seit Anfang 2017 habe dieses Level bereits mehr als 10 Mal im Blickpunkt gestanden. Dass diese Marke bereits an zwei aufeinander folgenden Tagen auf Schlusskursbasis nicht habe überwunden werden können, unterstreiche deren Stellenwert zudem. Sollte ein Ausbruch gelingen, würde zunächst die Expansionsmarke bei 12.760 Zählern relevant. Weitere Orientierungsmarken würden sich bei 12.836, 12.886 und 12.909 definieren lassen. Auf der Unterseite gehe von den Marken bei 12.597, 12.554, 12.519, 12.507 und 12.444 Punkten Unterstützung aus. (17.10.2019/ac/a/m)