Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) tritt aktuell auf der Stelle, dies obwohl die letzten Handelstage eines Monats im langfristigen Vergleich zu den Performance stärksten zählen, berichten die Analysten der Helaba.Heute werde der DAX schwächer in den Handel starten und damit den wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street folgen. Zudem könnte sich die Unterzeichnung des vereinbarten Teilabkommens mit China laut Aussagen eines US-Regierungsvertreters womöglich verzögern. Im Tagesverlauf stehe auch eine Reihe von Unternehmensberichten im Fokus. Hierzulande würden unter anderem Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) Zahlen präsentieren. Auch in den USA setze sich die Berichtssaison fort.Nachdem der DAX an dieser Stelle regelmäßig auf Tagesbasis beleuchtet werde, solle dies heute auf 4-Stunden-Basis der Fall sein. Der Hintergrund dafür sei folgender: Einerseits zeichne sich eine obere Wendeformation ab. Andererseits nähere sich der Index sukzessive der oberen Begrenzung eines multiplen, linearen Regressions-Bandes (12.893) an. Dies allein stelle zunächst ein Warnhinweis auf eine mögliche, temporäre Schwäche dar. Mehr Grund zur Sorge wäre jedoch erst mit einem Rutsch unter das zweite Band (12.848) und einer Kreuzung der beiden Linien angezeigt. Denn in der Vergangenheit hätten derartige Konstellationen teils deutliche Kursreaktionen nach sich gezogen. Insbesondere immer dann wenn diese im Einklang mit dem mittelfristigen Trend vollzogen worden seien. Dieser sei aktuell aufwärts gerichtet. Der zur Beurteilung relevante 55er Durchschnitt verlaufe bei 12.524 Zählern. Insofern sollten sich die Unterstützungen bei 12.749, 12.733, 12.647 und 12.622 Zählern als tragfähig erweisen.