Ausblick: Das sich ausweitende Dreieck sei prinzipiell als Indiz für eine anstehende Korrektur zu werten. Zudem befinde sich der DAX in unmittelbarer Nähe zum Widerstand bei 12.050 Punkten. Doch selbst eine deutlichere Gegenbewegung dürfte die Bullen nicht aus der Bahn werfen.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index nicht mehr über die 12.050 Punkte-Marke ausbrechen und wieder unter die 11.940 Punkte-Marke zurücksetzen, könnte sich eine Korrektur bis 11.865 und 11.823 Punkte anschließen. Dort hätten die Bullen wieder gute Chancen, die Rally in Richtung der 12.050 Punkte-Marke fortzusetzen. Ein Ausbruch über die Hürde spräche für Zugewinne bis 12.200 und 12.280 Punkte. Mittelfristig könnte der DAX dann sogar an das Hoch aus dem September 2018 bei 12.456 Punkten steigen.



Die Short-Szenarien: Sollte eine etwaige Korrektur dagegen unter die 11.823 Punkte-Marke führen, würde die 11.726 Punkte-Marke wieder in den Blickpunkt rücken. An dieser Unterstützung sollten die Bullen wieder aktiv werden und den Aufwärtstrend fortsetzen. Andernfalls würde ein Bruch der Marke für weitere Verkaufswellen bis 11.612 und 11.500 Punkte sorgen. (08.04.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch über den starken Widerstand bei 11.726 Punkten bildete der DAX in der vergangenen Woche ein weiteres kurzfristiges Kaufsignal aus und stieg in der Folge über die Widerstandsmarken bei 11.823 und 11.865 Punkten an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auch die Barriere bei 11.940 Punkten sei überschritten und in der Spitze ein neues Jahreshoch bei 12.029 Punkten markiert worden. Am Freitag habe sich der Index lange Zeit im Bereich der oberen Begrenzungslinie einer sich ausweitenden Dreiecksformation aufgehalten, ohne dass es zu einer klaren Richtungsentscheidung gekommen sei.