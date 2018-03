Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg am Freitag nur zeitweise bis zum Vortageshoch Donnerstag (12.383) an und fiel nach einem 14.30 Uhr "intra day blow off" von von 12.406 bis 12.306, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDa im DAX 12.280 nicht unterschritten worden seien, gebe es bisher keine Verkaufssignale. Es gehe aufwärts. Bedenklich stimme allerdings schon seit Tagen der stark bärisch divergierende "CMF" Indikator im DAX- Future-Stundenkerzenchart. Im Ansatz sei auch eine bärische Verkeilung zu erkennen, die nur schwer nochmals nach oben aufgebrochen werden könne. Über 12.280 gehe es heute im Zweifel aufwärts. Schon der Startkurs um 9 Uhr dürfte höher ausfallen als das Tageshoch von Freitag (12.406). Obere Ziele könnten 12.444 (Keilschenkel) sowie 12.475, darüber ggf. auch 12.532 und 12.600/12.607 sein. (12.03.2018/ac/a/m)