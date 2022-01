Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Zeitraffer hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Handelstag eine ganze Reihe von zuletzt diskutierten Chartmarken getestet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch der Reihe nach: Zunächst würden die deutschen "blue chips" - gemessen am Jahresschlussstand von 15.885 Punkten - inzwischen unter Wasser notieren. Das gestern beschriebene Ausstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD habe demnach seine Wirkung nicht verfehlt. Eine Entwicklung, welche sich nicht zuletzt in der gestrigen Abwärtskurslücke bei 15.895/15.844 Punkten niederschlage. Gleichzeitig wackle das zuletzt immer wieder ins Feld geführte Haltebündel aus der Nackenlinie des kleinen Doppelbodens vom Dezember (15.834 Punkte), der 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.826 Punkten) und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Novemberdelle (15.803 Punkte). Für einen kleinen Hoffnungsschimmer sorge allerdings das deutliche Lösen vom gestrigen Tagestief (15.669 Punkte), wodurch auf Tagesbasis eine Kerze mit markanter Lunte entstehe. Doch dieser Effekt drohe aufgrund der Vorgaben heute zu verpuffen. Vielmehr rücke die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.602 Punkten) in den Fokus. Um die eingetrübte DAX®-Ausgangslage zu stabilisieren, bedürfe es ohnehin eines schnellen Schließens des oben genannten Abwärtsgaps. (19.01.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >