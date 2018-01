Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 13.556 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 96 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierungen am Freitagmorgen und 50 Punkte über dem TS von gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.575 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie versuchen, die 13.595/98 und dann die 13.604/07 Punkte zu erreichen. Könne sich der DAX über die 13.604/07 Punkte schieben, so wären die 13.625/27, die 13.637/39, die 13.652/54 und dann die 13.674/76 Punkte die nächsten Anlaufziele auf der Oberseite. Komme es bei 13.674/76 Punkten zu keinen Rücksetzern, so könnte der DAX dann die 13.691/93, die 13.701/03, die 13.718/20 bzw. die 13.737/39 Punkte anlaufen. Über der 13.737/39 Punkte kämen dann die 13.747/49, die 13.767/69 und die 13.788/91 Punkte als weitere Anlaufmarken in Betracht.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.575 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst bis an die 13.559/57, bis an die 13.537/35 und dann weiter bis an die 13.528/25 Punkte gehen. Setze der DAX bis an die 13.528/25 Punkte zurück, so bestünden in diesem Bereich gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gehe es heute unter die 13.528/25 Punkte, so wären die 13.510/07, die 13.496/94, die 13.474/75 und dann die 13.459/57 Punkte die nächsten Anlaufziele. Unter der 13.459/57 Punkte-Marke könnte der DAX dann die 13.444/42, die 13.431/29, die 13.418/17 bzw. die 13.411/09 und dann die 13.400/397 Punkte anlaufen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.558 als auch bei 13.571/98 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.637 als auch bei 13.676 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.547/37/34/24/11/05 als auch bei 13.496/77/59/49/21/13/04 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 13.379/66/41 als auch bei 13.320 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.637 (13.703) bis 13.525 (13.474) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (23.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 13.460 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Die Bären hätten gestern erneut keine Chance gehabt. Der DAX habe am Morgen zwar etwas zurückgesetzt, habe sich aber über der 13.411 Punkte-Marke halten und von hier wieder über die 13.450 Punkte-Marke erholen können. Kurz vor Xetra-Schluss sei es noch einmal in Richtung der 13.420 Punkte gegangen, die Bullen hätten es aber einen weiteren Xetra-Tagesgewinn zu formatieren geschafft. Nachbörslich sei es, auch mit Rückendwind aus den USA, weiter aufwärts gegangen. Der Index habe es geschafft, sich über die 13.500 Punkte zu schieben und im Dunstkreis dieser Marke, bei 13.506 Punkten, aus dem Tageshandel zu gehen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.499/501 Punkte weiter bis in den Bereich der 13.515/19 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden. Das Setup habe damit gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 13.421/19 Punkte nicht ganz an das nächste Anlaufziel bei 13.407/05 Punkten gegangen. Hier hätten 4 Punkte gefehlt.TH: 13.519 (Vortag: 13.474)/ TT: 13.411 (Vortag: 13.257)/ Xetra-Schluss: 13.464 (Vortag: 13.343)/ Range: 108 Pkte (Vortag: 217 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.515/13.519/ Tief: 13.397/13.411Die Bullen hätten den Befreiungsschlag von Freitag gestern bestätigt. Heute Morgen notiere der DAX sehr fest und habe sich bereits deutlich über das alte ATH geschoben. Damit habe der Index alle Chancen heute weiter zu steigen. Übergeordnetes Anlaufziel wären die 13.636/76 und dann die 13.750 bzw. die 14.000 Punkte. Größere Rücksetzer, sollten diese sich heute einstellen, könnten bis in den Bereich der 13.411/04 bzw. 13.397 Punkte gehen. Die Range sei gestern nicht sonderlich groß gewesen.