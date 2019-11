Der deutsche Leitindex habe am Dienstag aus dem Konsolidierungsbereich der letzten zwei Wochen ausbrechen und eine starke Aufwärtsbewegung einleiten können. Der DAX habe wichtige Widerstände (13.265 und 13.300 Punkte) durchbrochen und das höchste Niveau seit Januar 2018 erreicht. Der Durchbruch könnte den Weg zum Allzeithoch bei 13.595 Punkten ebnen. Die Rally könne auf keine spezielle Nachricht zurückgeführt werden, wobei der Anstieg von den Automobilaktien getrieben worden sei. Händler sollten bedenken, dass am Freitag die vorläufigen EMIs aus Deutschland für November veröffentlicht würden.



Die Aktien von Volkswagen, BMW und Daimler würden am Dienstag höher notieren. Die gute Kursentwicklung könne auf die Daten des europäischen Verbandes der Automobilhersteller (ACEA) zurückgeführt werden. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge sei im Oktober um 8,7% gestiegen und habe 1,21 Mio. Fahrzeuge erreicht. Das solide Ergebnis für Oktober habe den Rückgang für das laufende Jahr auf 0,7% im Jahresvergleich gesenkt. Man berücksichtige, dass die Zahlen vom Oktober auf einem niedrigeren Niveau gelegen hätten als im Vorjahr - die Einführung neuer Emissionstests habe belastet. Daher bestehe die Chance, dass auch die Werte für November und Dezember die Erwartungen übertreffen könnten.



Laut einem Bericht von La Información erwäge die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) ein Angebot für die spanische Börse BME abzugeben. Dieses solle sich jedoch noch in einem frühen Stadium befinden. Beide Unternehmen hätten sich bislang nicht zu den Enthüllungen geäußert. (19.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien eröffneten am Dienstag trotz der gemischten Asien-Sitzung höher, so die Experten von XTB.Aktien aus Deutschland, Spanien und Russland hätten bei der Eröffnung am besten abgeschnitten, während Aktien aus den Niederlanden und Polen am meisten zurückgeblieben seien. Der DAX habe nach der ersten Handelsstunde ein neues Jahreshoch ausgebildet.