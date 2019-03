Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag kurzzeitig über die 11.800er Marke geklettert war, drängte sich gestern der Eindruck auf, als hätten die Marktteilnehmer plötzlich Angst vor der eigenen Courage bekommen, so die Analysten der Helaba.In Sachen Handelsstreit sei aufgefallen, dass die optimistischen Äußerungen von US-Präsident Trump keine positiven Effekte an den Märkten nach sich gezogen hätten. Scheinbar setze sich verstärkt die Meinung durch, dass auch im Falle einer Einigung die Spannungen zwischen beiden Ländern bestehen bleiben würden. Neben den von der Politik geprägten Themen habe gestern auch eine Reihe von Unternehmensnachrichten im Fokus gestanden.Der erste Versuch des DAX, die 200-Tagelinie nachhaltig zu überwinden, sei am Dienstag gescheitert. In der Folge sei gestern eine Reihe wichtiger Supports, wie beispielsweise eine Strukturprojektion (11.754), ein Fibonacci-Level (11.741), der 200-Tage-EMA (11.654) und die obere Begrenzung des Price Range Channels (11.652) unterschritten worden. Dies hatte auch Auswirkung auf den von den Analysten der Helaba eingesetzten, längerfristigen MACD, welcher sich wieder abgeflacht habe. Ohnehin habe bereits zuvor festgestellt werden müssen, dass das bei 11.823 Zählern markierte, neue Fünf-Wochen-Hoch von negativen Divergenzen und rückläufigem Momentum begleitet worden sei. Weitere, relevante Supports würden sich bei 11.590 (obere Linie des 144er Regressionskanals), 11.584 (Retracement), 11.555 (21-Tagelinie) und 11.513 (Projektion) definieren lassen. (21.03.2019/ac/a/m)