Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss gestern exakt an der Wolkenoberkante des Tageskerzencharts bei 14.362 und springt heute früh wahrscheinlich mit Gap darüber an (Vorbörse ca. 14.400), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Oberhalb von 14.362 bestünden Anstiegschancen, zunächst bis 14.529 (61,8% Retracement), bzw. bis in die multiple Widerstandszone 14.529/14.553. Speziell bei 14.529/14.553 seien Reaktionen zur Unterseite einzuplanen, zum Beispiel bis 14.362. Bei 14.529 sei dann noch eine Entscheidung auf Verbreiterung der Seitwärtsphase/Pullbackphase von 14.925 zu treffen oder der direkte Anstieg zum oberen Mindestziel für eine 2. Anstiegsphase von 13.887 bis 14.925 zu forcieren. Unter 14.362 würde der DAX wieder neutral werden und hätte die Gelegenheit in zahllosen Varianten zwischen 14.362 und 14.175 zu takten. (21.04.2022/ac/a/m)



