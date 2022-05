Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eigentlich könnten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an dieser Stelle ihre gestrigen Aussagen zum DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nochmals veröffentlichen.



Erneut sei das Aktienbarometer um die runde 14.000er-Marke gependelt. Dabei sei die Schwankungsbreite weiter zurückgegangen: Zwischen Tageshoch und -tief hätten nur noch gut 100 Punkte gelegen. Da darüber hinaus die Vortagesgrenzen nicht verletzt worden seien, entstehe unter dem Strich ein sog. "inside day". Last but not least, würden sieben der letzten acht Tage über kleine Kerzenkörper verfügen - im Tagesverlauf sei es also nur zu überschaubaren Veränderungen gekommen. Jedes einzelne der beschriebenen Phänomene unterstreiche den Eindruck der Analysten, dass der DAX® vor einem dynamischeren Bewegungsimpuls stehe. Folge dieser heute?



Als Signalgeber für die nächste Trendbewegung definieren die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt weiter die Kombination aus dem unteren Bollinger Band (akt. bei 13.738 Punkten) sowie den alten Ausbruchsmarken im Langfristbereich bei 13.800/13.500 Punkten. Wichtiger sei aktuell aber die Oberseite, wo die entscheidenden Taktgeber heute attackiert werden dürften. Eine Schlüsselrolle komme hier der 50-Tages-Linie (akt. bei 14.116 Punkten) bzw. dem seit Anfang Januar bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 14.216 Punkten) zu. (05.05.2022/ac/a/m)

