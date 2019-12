Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) markierte in der Vorwoche zunächst ein neues Jahreshoch, welches mit 13.425 Punkten aber nur marginal über der bisherigen Bestmarke von 13.423 Punkten lag, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Dieses Kursniveau habe der Index nicht halten können. Im Wochenverlauf hätten die Bären zunächst das Ruder übernommen. Der Bruch der Unterstützung bei 13.300 Punkten habe eine Verkaufswelle in Richtung der Unterstützungen bei 13.204 und 13.170 Punkten nach sich gezogen. Dort habe sich der Index am vergangenen Donnerstag stabilisiert und habe am Freitag die Marke von 13.300 Punkten wieder zurückerobert.



Ausblick: Die Konsolidierung in der Vorwoche sei unter technischen Gesichtspunkten nahezu ideal verlaufen. Die Käufer würden nun für die verbleibenden Handelstage im Jahr 2019 eine gute Ausgangslage besitzen, weitere Hochs folgen zu lassen. Die Long-Szenarien: Als kurzfristiger Widerstand fungiere das Vorwochenhoch bei 13.425 Punkten. Bis dorthin könnte der zuletzt eingeleitete Kaufimpuls noch reichen. Überwinde der DAX auch dieses Zwischenhoch und markiere ein neues Jahreshoch, wäre der mittelfristige Aufwärtstrend seit August bestätigt. Als Widerstand stelle sich in diesem Fall die Marke von 13.526 Punkten in den Weg, ehe der Index das Allzeithoch bei 13.597 Punkten erreichen könnte. Dort sei der DAX wiederum anfällig für eine weitere Konsolidierung. Die Short-Szenarien: Das Vorwochentief bei 13.140 Punkten gelte es aus Sicht der Käufer nun mit aller Macht zu verteidigen. Falle der DAX unter dieses Kurslevel zurück, wäre ein Verkaufssignal aktiviert, welches Abgaben erneut in den Kursbereich um 13.000 Punkte mit sich bringen könnte. Dort verlaufe neben dem EMA50 auch die maßgebliche mittelfristige Aufwärtstrendlinie. Ausgehend von 13.000 Punkten sollte der DAX folglich wieder steigen. Breche der Index dagegen unter die Trendlinie ein, wäre mittelfristig ein Rücklauf an das Ausbruchsniveau bei 12.656 Punkten denkbar. Dort sei der Index sehr gut unterstützt und könnte anschließend wieder die nächste Aufwärtsbewegung starten. (23.12.2019/ac/a/m)



