Ausblick: Nach der langen Seitwärtsbewegung der Vormonate steige der DAX nun weiter an. Solange der DAX nun nicht mehr unter den Bereich von 13.300/13.350 Punkte rutsche, sei mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne auch die Marke von 13.600 Punkten überwinden und weiter bis zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten ansteigen. Gelinge den Bullen auch hier der Durchbruch nach oben, könnte der Angriff auf die nächste runde Marke von 14.000 Punkten starten.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei nach dem jüngsten Kursanstieg kurzfristig stark überkauft und könnte zunächst eine Korrektur einleiten und die Eröffnungskurslücke vom Vortag bei 13.374 Punkten schließen. Gehe es weiter tiefer, könnte der alte Widerstandsbereich bei 13.350 Punkten angesteuert werden, der nun zur Unterstützungszone geworden sei. Zu beachten sei außerdem der große Verfallstermin am morgigen Freitag. Verfallstermine würden oft Wendepunkte im Markt darstellen. (17.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte in den beiden Vortagen unerwartet kräftig zulegen und den wichtigen Widerstandsbereich um 13.460 Punkte überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der DAX am Montag noch mit einer sehr bearishen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Schatten aus dem Handel gegangen sei, habe diese Tageskerze bereits am Dienstag mit dem starken Kursanstieg neutralisiert werden können. Am Vortag habe der DAX dann mit einer Aufwärtskurslücke eröffnet und sei bis fast 13.600 Punkte angestiegen. Damit sei der Ausbruch nach oben geglückt, die zuvor noch offene letzte Kurslücke auf der Oberseite bei 13.500 Punkten sei geschlossen worden. Nun habe der DAX nur noch auf der Unterseite zahlreiche Kurslücken offen, die erste nun bei 13.374 Punkten.