Ausblick: Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend würden oft im Bereich des 10er EMA auslaufen, sodass der DAX vor neuen Abgaben stehen könnte.



Die Short-Szenarien: Der DAX erreiche das Verlaufshoch der Aufwärtskorrektur im Bereich des 10er EMA und drehe dann wieder nach unten ab. Er könnte dann Kurs auf das Verlaufstief vom Montag bei 15.019 Punkten nehmen und dieses dem Abwärtstrend folgend unterschreiten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 200er EMA im Bereich von 14.934 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsbewegung der Vortage weiter fortsetzen und auch über den 10er EMA ansteigen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 50er EMA zu rechnen. Darüber wäre die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals die nächste Anlaufmarke. Aber erst bei einem Anstieg über den fallenden Trendkanal würde sich die Lage für den DAX wieder strategisch aufhellen. (23.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 16.030 Punkten vom 13. August in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der DAX bis zum Freitag der Vorwoche noch in einem fallenden Trendkanal verlaufen, der am Montag per Abwärtskurslücke nach unten durchbrochen worden sei. Der Abwärtstrend habe sich mit dem Kursrutsch noch einmal deutlich verschärft. Die Lage habe sich damit eingetrübt. Besonders im Hinblick auf den Monatschart, wo der DAX am oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt sei und vor einem längeren Rücklauf stehen könnte. Aktuell befinde sich der Index in einer Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend, habe die Kurslücke vom Montag geschlossen und den 10er EMA erreicht.