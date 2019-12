Ausblick: Der übergeordnete Abwärtstrend sei trotz des jüngsten Kursanstiegs weiter intakt.



Die Short-Szenarien: Der DAX vollziehe aktuell einen Pullback, einen Rücklauf an die Ausbruchsstelle aus dem langen Seitwärtskanal. Nach dem Antesten des Bereichs um 13.140/13.200 Punkte, drehe der Index wieder nach unten ab und nehme Kurs auf die Unterstützungszone um 12.900 Punkte. Nur kurz darunter verlaufe der 50er EMA, der die Bären aber nicht lange aufhalten dürfte. Unter 12.900 Punkte dürfte sich die Abwärtsdynamik deutlich erhöhen und ein weiterer Kursrückgang bis 12.600 Punkte bevorstehen. Die Abwärtsbewegung könnte sich aber noch deutlich ausweiten und als Ziel die Schließung der noch offenen Kurslücke bei 12.202 Punkten haben.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich von dem jüngsten Kurseinbruch erholen und wieder über den Widerstand bei 13.200 Punkte ansteigen. In diesem Fall würde die negative Dynamik herausgenommen werden und der Index wieder in die lange Seitwärtsbewegung des Vormonats November zurückkehren. (05.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte sich den ganzen November über weitgehend in einer Seitwärtsbewegung befunden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein Durchbruchsversuch der Bullen über den massiven Widerstandsbereich bei 13.300/13.350 Punkten sei mit dem Verlaufshoch bei 13.374 Punkten und dem folgenden Kurseinbruch bis 13.043 Punkte am 21. November gescheitert. Mit dieser Bewegung habe sich bereits angedeutet, dass sich der DAX in einer neuen Abwärtsbewegung befinde. Es sei ein erneuter Hochlauf bis 13.338 Punkte und dann ein erneuter kräftiger Kursrückgang bis 12.927 Punkte am 03. Dezember gefolgt. Und damit auch ein Ausbruch aus dem langen Seitwärtskanal nach unten. Aktuell befinde sich der DAX in einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend.