Ausblick: Der Abwärtstrend sei kurzfristig klar intakt, aktuell befinde sich der Index lediglich in einer Aufwärtskorrektur.



Die Short-Szenarien: Der DAX habe die Aufwärtskorrektur mit dem Vortageshoch beendet und drehe nun wieder nach unten ab und folge dem übergeordneten Abwärtstrend. Die ersten Anlaufmarken wären dabei nun die steigende Unterstützungslinie im Bereich von 15.230 Punkten und die noch offene Kurslücke bei 15.205 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könnten die Bären Kurs auf die Unterstützung im Bereich von 14.950/15.000 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und den 10er EMA nachhaltig überschreiten. Damit würde der Index ein Stärkesignal generieren. In der Folge wäre dann ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstand bei 15.750 Punkten möglich. (27.01.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Verlaufshoch bei 16.285 Punkten kräftig unter Druck geraten und in einer ersten Abwärtsbewegung deutlich unter den 10er EMA im Tageschart gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die folgende Gegenbewegung sei dann nur noch bis leicht über den 10er EMA gelaufen, womit weitere Schwäche signalisiert worden sei. Der DAX habe dann auch schnell weiter abgegeben und sei dann am Montag bis auf 14.952 Punkte eingebrochen. Hier habe er sich zunächst fangen und am Vortag eine Aufwärtskorrektur starten können. An der bearishen Gesamtlage ändere sich dadurch aber nichts. Noch unter dem 10er EMA im Tageschart sei der Index wieder nach unten abgesackt und bei 15.459 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich notiere der DAX bei 15.370 Punkten tiefer.