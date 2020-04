Ausblick: Der DAX befinde sich weiterhin in einer Bärenmarktrally im übergeordneten Abwärtstrend. Solange der DAX nicht nachhaltig über 11.000 Punkten ansteigen könne, sei im Verlauf mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX dürfte heute mit einem Gap-up eröffnen und könnte noch bis in den Bereich von 10.800 Punkte ansteigen. Hier wäre der DAX aber wieder bereits kräftig überkauft. Das Gap bei 10.360 Punkten dürfte vor einem nachhaltigen Hochlauf außerdem wohl genauso geschlossen werden, wie die tieferen Gaps bei 10.097 und 9.626 Punkten. Ein Durchbruch über 11.000 Punkte bleibe aktuell weiterhin unwahrscheinlich.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die aktuelle Euphorie nutzen und das Verlaufshoch bei 10.820 Punkten überwinden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Widerstand bei 11.000 Punkten. Erst wenn der Bullen hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelinge, würde sich die Lage wieder aufhellen und ein weiterer Kursanstieg bis zur nächsten oberen Kurslücke bei 11.447 Punkten erfolgen. (17.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Aufwärtskorrektur nach dem vorherigen starken Kurseinbruch bis auf 8.255 Punkte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das bisherige Verlaufshoch dieser Aufwärtskorrektur sei am 14. April bei 10.820 Punkten markiert worden. In der Folge sei der Leitindex aber wieder nach unten abgesackt und am Vortag bei 10.301 Punkten aus dem Handel gegangen. Im Vortagestief seien aber bereits 10.236 Punkte erreicht worden. In der Nacht habe der DAX aber wieder deutlich ansteigen können und notiere am frühen Freitagmorgen im Bereich von 10.600 Punkten kräftig im Plus. Der DAX dürfte am letzten Handelstag der Woche also mit einem kräftigen Gap-up eröffnen. Hintergrund der Euphorie sei die Meldung, dass Gilead Science angeblich ein wirksames Medikament gegen das Coronavirus gefunden habe. Ob sich dies jedoch als nachhaltig erweise, bleibe abzuwarten.