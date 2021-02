Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte seit dem Reversal am Allzeithoch von Montag vor einer Woche sehr passend zur Wochenmitte sein unteres Ziel bei DAX 13.850 erreicht (Ansage war: Test 13.132+x, dann abwärts bis 13.850, dann wieder aufwärts), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Und tatsächlich: Seit DAX 13.850 gehe es wieder aufwärts!



Der DAX nähere sich heute dem Allzeithoch vom letzten Montag bei 14.169 (indikativ 14.190) an. Unterstützend wirke heute nach einer deutlichen Aufwärtslücke vor allem die Horizontale 14.050, was zugleich der Schlusskurs der Vorwoche gewesen sei. Oberhalb von 14.170/14.190 wäre Platz für Anstiege bis 14.290 (auf den DAX verrechneter FDAX Tages-Pivot R3) und später bis 14.383. Unterhalb von 13.917 (Freitagstief) gäbe es erst neue Verkaufssignale. Heute sei feiertagsbedingt kein US Handel. (15.02.2021/ac/a/m)



