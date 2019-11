Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich gut behauptet und 0,3% im Plus bei 13.273 Zählern geschlossen, so die Analysten der Helaba.



Er sei daran gescheitert, das am 19. November erzielte Jahreshoch bei 13.347 Punkten zu überwinden. Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten seien uneinheitlich ausgefallen und hätten per saldo wenig Einfluss auf die Zinserwartungen und den Aktienmarkt gehabt. Während der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter mit einem Anstieg um 0,6% VM überrascht habe, hätten die Konsumausgaben und die privaten Einkommen im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der PCE-Kerndeflator, das von der FED bevorzugte Inflationsmaß, liege im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat bei 1,6%. Heute würden die USA Thanksgiving feiern, die Märkte seien geschlossen. Zuvor würden in der Eurozone die Geldmenge M3 und die vorläufigen deutschen Verbraucherpreise auf den insgesamt mäßigen Preisdruck aufmerksam machen. Insofern gebe es für die Europäische Zentralbank keinen Grund, von ihrem Lockerungsbias abzurücken. Erste DAX-Indikationen würden auf eine schwächere Eröffnung schließen lassen.



Der DAX handle seit Anfang November durchgehend oberhalb der Marke von 13.000 Punkten. Zudem halte er sich über den gängigen Durchschnittslinien. Selbst die 21-Tagelinie, die heute bei 13.182 verlaufe, sorge für genügend Unterstützung. Ein Test scheine aber möglich, denn das am 19. November markierte Jahreshoch bei 13.374 habe zuletzt nicht überwunden werden können. Zudem würden die Indikatoren im Tageschart zunehmend auf Risiken hinweisen. So liege der MACD unterhalb seiner Signallinie, das Kursmomentum sei in negatives Terrain eingedrungen und der stark rückläufige ADX lasse vermuten, dass der Aufwärtsimpuls an Kraft verliere. Kurse unterhalb der 21-Tagelinie würden Potenzial bis 13.043 eröffnen, dem Tief vom 21. November. Das Anfang November gerissene Kursgap bei 12.992/13.019 stelle eine weitere Unterstützung dar. (28.11.2019/ac/a/m)



