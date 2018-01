Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte sich zu Wochenbeginn leicht in der Pluszone halten, so die Analysten der Helaba.CharttechnikNachdem der DAX am Freitag die Hürden in Form einer Gann-Projektion (13.346), der 144er-Regression (13.385) sowie die obere Begrenzung des Price-Range-Channels (13.382) hinter sich habe lassen können, sei es dem Index gestern gelungen, sich erneut oberhalb des skizzierten Bereichs zu etablieren. Grundsätzlich seien damit die Chancen für die Ausbildung einer positiven Fortsetzungsformation größer geworden. Die Einschränkung sei lediglich, dass verschiedene Indikatoren weiterhin widersprüchliche Signale liefern würden. Insbesondere seien negative Divergenzen zu nennen. Die über dem 10- und 20-Tage-Durchschnitt notierende Vola sorge ebenfalls für Fragezeichen. (23.01.2018/ac/a/m)