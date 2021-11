Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bemüht sich um die Aufrechterhaltung seiner Keylevel-Unterstützung bei 15.848/15.840, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



In diesem Bereich laufe viel zusammen und es sei wichtig für die Richtungsentscheidung bis Weihnachten. Taktiktip: Unter 15.848/15.840 eintauchende Intra day Kurse hätten wenig Bedeutung, außer den Grund, "schwache Hände" abzuschütteln. Gestern sei so ein Abschütteltag gewesen. Schlusskurse würden zählen.



Heute früh gebe es in der Vorbörse um 8 Uhr einen Kurssprung zur Oberseite von 15.878 bis 15.962. Ob das der XETRA DAX ab 9 Uhr bestätige sei noch unklar. Was klar sei: Könne der DAX 16.062 per Stundenschluss durchhandeln, wären akute Abwärtsrisiken für den Rest der Woche in den meisten Fällen gebannt. Allerdings sei der erste XETRA DAX-Widerstand schon bei 15.962 (EMA200/h1) zu finden. Bisher seien die BIG zuletzt ab 9 Uhr stets bärischer als die Vorbörsen-Laien gewesen. Scheitere der DAX 9 Uhr bei 15.962, so würde der Index an diesem US-Feiertag zunächst bis 15.878/15.854 fallen. (25.11.2021/ac/a/m)



