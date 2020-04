Infineon steige zusammen mit anderen europäischen Halbleiteraktien. Die Stimmung habe sich verbessert, nachdem TSMC gesagt habe, dass es in diesem Quartal mit einem Umsatzwachstum von rund 30% im Jahresvergleich rechne. Auch die Tatsache, dass Apple das erste preisgünstige iPhone-Modell vorgestellt habe, unterstütze die Stimmung im Halbleitersektor.



Die Bundesregierung habe sich auf einen 30-Milliarden-EUR-Paket für Kreditversicherer geeinigt. Dies sei aus der Sorge heraus erfolgt, dass die Versicherer angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Notlage zögern könnten, die Deckung aufrechtzuerhalten. Die Versicherer würden weiterhin für alle Verluste von mehr als 30 Milliarden EUR verantwortlich sein. Euler Hermes, die Tochtergesellschaft der Allianz, sei einer der größten Nutznießer der Maßnahme.



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe angekündigt, ab nächster Woche mit der Wiedereröffnung von Produktionsstätten außerhalb Chinas zu beginnen. Das Elektroauto-Werk in Zwickau und das Werk in Bratislava, Slowakei, würden die ersten Werke sein, die eröffnet würden. Standorte in Spanien, Portugal, Russland und den USA würden eine Woche später folgen. Daimler habe gesagt, dass drei Motorenproduktionsstätten in Deutschland den Betrieb nächste Woche wieder aufnehmen würden.



Heutige Analystenreaktionen:



- Lufthansa sei bei der Deutschen Bank auf "verkaufen" herabgestuft worden (Kursziel: 5,70 EUR).

- HelloFresh sei bei MainFirst auf "halten" gesetzt worden (Kursziel: 29 EUR).

- OSRAM sei bei der DZ BANK auf "verkaufen" herabgestuft worden (Kursziel: 27,10 EUR). (16.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten der wichtigsten Aktienindices in Europa notieren am Donnerstag höher, so die Experten von XTB.Die Gewinne seien jedoch nicht groß und werden wieder abgegeben. Der FTSE 100 (UK100) sei der einzige große europäische Index, der in der Verlustzone gehandelt werde. Wenn es um die im Laufe des Tages bevorstehenden Risikoereignisse gehe, sollten sich die Händler besonders auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe konzentrieren (14:30 Uhr).Bundeskanzlerin Angela Merkel habe Schritte zur schrittweisen Wiedereröffnung der deutschen Wirtschaft skizziert. Die meisten Beschränkungen würden bis zum 3. Mai in Kraft bleiben. Allerdings dürften kleinere Geschäfte nächste Woche wieder öffnen. Mit der Rückkehr der Studenten an Schulen und Universitäten werde Anfang Mai gerechnet. Für die Wiedereröffnung von Restaurants, Bars und Fitnessstudios gebe es dagegen keinen festen Zeitplan. Großveranstaltungen, wie Fußballspiele oder Konzerte, würden frühestens Ende August wieder stattfinden. Die Grenzkontrollen würden mindestens die nächsten 20 Tage aufrechterhalten. Es sei jedoch Vorsicht geboten, da gestern die Zahl der neuen Fälle in Deutschland in dieser Woche zum ersten Mal wieder über 2.500 gestiegen sei. DAX bleibe innerhalb der großen Overbalance-Struktur. Der Index sei über Nacht auf unter 10.200 Punkte abgestürzt, habe sich aber später wieder erholt. Der DAX habe eine Umkehr erfahren, bevor er den Widerstand bei 10.500 Punkten erreicht habe. Für den Fall, dass der Index wieder an Boden gewinne und auf 10.500 Punkte zusteuere, sollten die Bullen jedoch auf der Hut sein. Ein potenzielles Schulter-Kopf-Schulter-Muster sei zu erkennen, wobei die 10.190 Punkte als Nackenlinie dienen könnten. Sollte die zweite Schulter ausgebildet werden, könnte ein Rückgang in Richtung 9.900 Punkte folgen. Das Erreichen des Kursziels würde zu einem Durchbruch der 10.000 Punkte-Marke führen. Eine solche Entwicklung könnte für mehr Verkaufsdruck sprechen.