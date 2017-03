Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.000 Punkte-Marke zu halten und ihn dort festzusetzen. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.0015/18 und dann die 12.030/32 Punkte zu erreichen. Komme es hier zu keinem Rücksetzer, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufbereiche wären dann die 12.040/42, die 12.056/59 und die 12.066/69 Punkte. Könne sich der DAX über die 12.069 Punkte-Marke schieben, so könnte der DAX dann versuchen, die 12.074/76 und das TH von gestern zu erreichen und zu bestätigen. Darüber wären das JH und die 12.112/15 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Rutsche der DAX heute unter die 12.000 Punkte-Marke, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 11.995/93 und dann bis 11.982/80 Punkte gehen könnten. Laufe der DAX bis 11.980 Punkte, so könnte sich bereits hier Erholungen einstellen. Komme es aber nicht dazu, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 11.971/67, 11.949/47 und dann bis 11.938/35 Punkte gehen könnten. Mit dem Unterschreiten der 11.935 Punkte hätte der Index dann das Potenzial, die 11.925/20 Punkte anzulaufen. Hier bestehe die Möglichkeit, dass sich die Notierungen erholen würden. Komme es nicht dazu, wäre mit weiteren, im Zweifel auch dynamischeren Abgaben zu rechnen. Anlaufbereiche wären die 11.910/05, die 11.888/85 und die 11.871/65 Punkte.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.031/53/58/75/87/94 als auch bei 12.105/13/37 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.159 als auch bei 12.224 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.001 als auch bei 11.990/43/23 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.892/68/48/17 als auch bei 11.802 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.059 (12.099) bis 11.958 (11.853) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (03.03.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.075 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich habe er versucht, an das TT des Vortags zu kommen, sei aber gescheitert. Von hier aus sei es in Minischritten abwärts gegangen, wobei die 12.040 Punkte auf der Unterseite gehalten hätten. Der Index habe gestern in einer sehr engen Range seitwärts geschwankt. Erst nach Handelsschluss sei die 12.040 unterschritten worden.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit der Stabilisierung über der 12.070 Punkte zunächst bis in den Bereich der 12.083/85 Punkte laufen könnte. Die 12.085 Punkte seien erreicht und leicht überschritten worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.060 Punkte knapp unter die Anlaufmarke bei 12.045 Punkten gegangen. Hier sei die Marke um 5 Punkte unterschritten worden. Das Setup habe damit nicht richtig gegriffen.TH: 12.088 (Vortag: 12.098)/ TT: 12.040 (Vortag: 11.858)/ Xetra-Schluss: 12.060 (Vortag: 12.067)/ Range: 48 Pkte (Vortag: 240 Pkte)Der DAX sei heute Morgen bei 12.007 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 39 Punkte unter dem TS von gestern Abend und 69 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen gestartet. Heute könnte es erneut zu einem abwartenden Handel kommen. Nachbörslich äußere sich die FED Chefin zur US-Zinspolitik. Hier könnte sich eine erhöhte Vola einstellen.