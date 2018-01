FrankfurtParis (www.aktiencheck.de) - Seit dem DAX -Tief des ersten Handelstages im neuen Jahr unter 12.810 sind in der seit November laufenden Abwärtskorrektur keine weiteren Tiefs mehr nötig, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX habe diese These sogleich aufgegriffen und sei seit 2.1.18 regelrecht nach oben explodiert. Krasse Anstiegsphase seit 12.750! Der Abwärtstrend vom Allzeithoch sei überwunden worden. Die Horizontale bei 13.339 sei erreicht worden. Beides seien Indizien für ein nochmals verbessertes Chartbild. Der DAX starte heute freundlich, oberhalb von 13.339 in die Woche. Oberhalb von 13.339 sei schon das Allzeithoch bei 12.526 das nächste erkennbare Ziel. Ein kleineres nennenswertes Zwischenziel auf dem Weg zu 13.526 befinde sich bei 13.400. Konsolidierungsphasen sollten nun bei 13.340 oder auf dem alten Abwärtstrend vom Allzeithoch bei 13.270 enden. Nur nach Stundenschluss unterhalb von 13.270 konsolidiere der DAX etwas weiträumiger, z.B. bis 13.150 oder 13.050/13.000. (08.01.2018/ac/a/m)