Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erhöhte Risikoaversion in Folge der Währungsschwäche in der Türkei und Russland hat zu deutlichen Verlusten am deutschen Aktienmarkt beigetragen, so die Analysten der Helaba.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Handel mit einem Minus von 2% bei 12.424 Zählern beendet. Damit seien wichtige Unterstützungen unterschritten worden. Der Ausblick bleibe getrübt. Die Anteilsscheine der Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hätten aufgrund von negativen Analystenkommentaren besonders unter Druck gestanden (-4,1%), ebenso die Aktien der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) (-3,5%) und von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (-3%). Am besten im DAX habe Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) abgeschnitten, wobei es auch hier zu einem Tagesverlust von 0,6% gekommen sei.



Vonseiten der Konjunkturzahlen seien heute keine Einflüsse zu erwarten. Erst im Wochenverlauf werde es mit dem deutschen BIP und der ZEW-Umfrage (Dienstag) sowie den US-Einzelhandelsumsätzen und der dortigen Industrieproduktion (Mittwoch) interessant. Insgesamt sollten die Zinserwartungen in den USA, die wegen Sorgen vor einer Emerging-Market-Krise zuletzt zurückgekommen seien, nicht forciert werden. Erste Indikationen würden auf eine schwache Eröffnung schließen lassen. (13.08.2018/ac/a/m)