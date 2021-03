Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt und solange der 10er EMA nicht nachhaltig unterschritten werde, sei direkt von weiter steigenden Kursen auszugehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Abwärtskorrektur über dem 10er EMA beenden und die Seitwärtsbewegung der Vortage zu einem neuen Anstieg nutzen. Das erste Anlaufziel würde sich dann im Bereich von 14.800 Punkten an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals befinden. Gehe es weiter höher, wäre mit einem Hochlauf zur oberen Begrenzung des übergeordneten steigenden Trendkanals bei 14.950/15.000 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX falle deutlich unter den 10er EMA und generiere damit ein Schwächesignal. Dann wäre mit einem Rücklauf bis in den Bereich von 14.100 Punkten zu rechnen, wo aktuell auch der 50er EMA verlaufe. Solange sich der DAX im steigenden Trendkanal halten könne, sei langfristig aber mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. (24.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend und konnte diesen mit dem Durchbruch über die langjährige Widerstandslinie im Monatschart bei 14.100 Punkten bestätigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei bewege sich der DAX seit in den vergangenen Handelstagen klar über dem 10er EMA im Tageschart, was ein Signal für die kurzfristige Stärke im DAX sei. Kurse über dem 10er EMA würden auf kurzfristig direktweiter steigende Notierungen hindeuten. Nach dem Verlaufshoch bei 14.804 Punkten an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals sei der DAX wieder etwas zurückgekommen und habe eine normale Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend durchgeführt. Diese dürfte nun erneut am 10er EMA mit den beiden bullishen Vortageskerzen ausgelaufen sein.