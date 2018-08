Ausblick: Mit dem Einbruch vom Freitag könnte die Erholung bereits beendet worden sein. Dies wäre ein stark bearishes Signal, dem ein massiver Kursrutsch folgen könne.



Die Short-Szenarien: Solange es den Bullen beim DAX nicht einmal gelinge, die Hürde bei 12.256 Punkten im Rahmen Erholung aus dem Weg zu räumen, dürfte die Marktschwäche anhalten und mit einem Bruch der Supportzone von 12.075 bis 12.104 Punkten in eine neuerliche Verkaufswelle übergehen. In diesem Fall könnte es im Bereich von 11.920 Punkten zu einer kurzen Gegenbewegung kommen. Letztlich dürfte der Index allerdings an das Märztief bei 11.726 Punkten einbrechen.



Die Long-Szenarien: Werde die 12.104 Punkte-Marke dagegen verteidigt, wäre ein weiterer Anstieg bis 12.256 Punkte zu erwarten. An dieser Stelle, spätestens jedoch an der Hürde bei 12.290 Punkten hätten die Bären dann wieder die Gelegenheit die Erholung zu beenden und den nächsten Kursrutsch folgen zu lassen. Erst bei einem Ausbruch über 12.290 Punkte könnte eine stärkere Gegenbewegung bis 12.390 Punkte führen. (20.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Anfang August fiel der DAX in einer ersten Verkaufswelle mit einem großen Abwärtsgap unter die 12.745 Punkte-Marke und an die Unterstützung bei 12.503 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Marke sei nach einer zähen Erholung ebenfalls unterschritten und damit der Auftakt für einen massiven Einbruch gebildet worden. Im Rahmen des Kursrutsches, der die letzten Tage dominiert habe, sei der Index auch unter eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie und die wichtige Haltemarke bei 12.256 Punkten gefallen. Zwar sei es der Käuferseite gelungen, den Abverkauf vor der Unterstützung bei 12.104 Punkten abzubremsen, die 12.256 Punkte-Marke habe jedoch nicht zurückerobert werden können. Am Freitag habe daraufhin eine weitere Abwärtswelle eingesetzt.