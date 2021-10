Ausblick: Der DAX befinde sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend und könnte den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart erneut anlaufen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den Widerstand bei 15.800 Punkten überwinden und damit ein weiteres Stärkesignal generieren. In der Folge wäre mit einem Hochlauf zur runden Marke von 16.000 Punkten und zum Allzeithoch bei 16.030 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle am Widerstand von 15.800 Punkten wieder nach unten ab und nehme erneut Kurs auf die Marke von 15.600 Punkten. Darunter wäre mit einem Rücklauf zum 10er EMA bei 15.520 Punkten zu rechnen. Erst bei einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er EMA würde sich die Lage für den DAX wieder deutlich eintrüben. (27.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte sich seit dem Verlaufs- und Allzeithoch bei 16.030 Punkten in einem Abwärtstrend befunden und ist dabei aus dem steigenden Trendkanal in einen fallenden gerutscht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei zunächst der 10er EMA und in der Folge auch der 50er EMA nach unten durchbrochen und damit ein deutliches Schwächesignal generiert worden. Die Abwärtsbewegung sei mit dem Verlaufstief bei 14.818 Punkten beendet worden. Hier habe sich eine bullishe Tageskerze direkt am 200er EMA gebildet, von wo der Index eine neue Aufwärtsbewegung eingeleitet habe und dabei den 10er EMA nach oben habe durchbrechen können. Kurz darauf sei auch der Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal und ein Anstieg über den Widerstand bei 15.600 Punkten gefolgt. Am Vortag habe der DAX den Widerstandsbereich bei 15.800 Punkten erreicht.