Ausblick: Die bearishe Vortageskerze deute auf direkt weiter fallende Kurse hin. Im Fokus stehe nun der 200er und 10er EMA.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Abwärtsdynamik vom Vortag auch heute weiter fort und rutsche unter den 200er und 10er EMA im Tageschart, die aktuell nahe beieinander lägen. Damit würde ein weiteres Schwächesignal generiert werden. In diesem Fall wäre dann erneut mit einem Rücklauf zur Unterstützung im Bereich von 15.000 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, wäre das Verlaufstief bei 14.844 Punkten die nächste mögliche Anlaufmarke, die dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er und 200er EMA halten und erneut Richtung 50er EMA hochziehen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, würde ein Stärkesignal generiert und ein weiterer Anstieg zum Widerstand bei 15.700 Punkten wahrscheinlich werden. Darüber wäre zunächst mit einem Hochlauf zum Widerstand bei 15.800 Punkten zu rechnen. (17.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich aktuell weiterhin klar in einem Abwärtstrend mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Aufgefangen worden sei der DAX bisher weitgehend im Bereich der Unterstützung bei 15.000 Punkten. Auf der Oberseite würden Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend im Bereich des 50er EMA aufgefangen. Die bisherigen Verlaufshochs am 50er EMA seien bei 15.736 und 15.614 Punkten markiert. Und auch am Vortag sei das Tageshoch direkt am 50er EMA bei 15.542 Punkten erreicht worden. In der Folge sei der DAX wieder nach unten abgeprallt und mit einer sehr bearishen Tageskerze mit einem langen oberen Docht und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen.