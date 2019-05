An den Belastungsfaktoren der letzten Zeit, wie beispielsweise der ungelöste Handelsstreit, habe sich kaum etwas geändert, jedoch werde deutlich, dass China Mittel und Wege suche, um den USA Paroli zu bieten. So erwäge China offenbar eine Exportdrosselung für Seltene Erden. Zunehmend rücke Italien wegen möglicher Konfrontationen mit der EU-Kommission in den Fokus. Auch der Iran-Konflikt sei nicht vom Tisch. Zuletzt seien Meldungen zu vernehmen gewesen, dass saudische Öltanker von iranischen Seeminen angegriffen worden seien. Die EZB habe wegen unsicheren Wirtschaftsperspektiven vor steigenden Gefahren für das Finanzsystem gewarnt, wodurch das Sentiment ebenfalls belastet worden sei. Der DAX werde heute schwächer in den Handel starten.



Charttechnik



Der Abgabedruck habe zuletzt deutlich zugenommen. Im Zuge dessen sei eine Reihe von Unterstützungen wie beispielsweise ein Retracement (12.086), die 144er Regression (12.072) und der 144-Wochendurchschnitt (12.033) durchbrochen worden. Aktuell stünden eine bei 11.945 Zählern verlaufende Strukturprojektion sowie das 50%-Retracement bei 11.937 Punkten im Fokus. Da diese Marken ebenfalls nicht hätten verteidigt werden können, würden die Supports bei 11.788 (200-Tage-EMA), 11.741/11.726 (Fibonacci-Levels), 11.655 (untere Begrenzung des Price Range Channels), und insbesondere die 200-Tagelinie (11.626) in den Fokus rücken.



Da die 100-Tagelinie bei 11.610 Zählern zu finden sei, würden die beiden letztgenannten Averages einen nachhaltigen Cluster bilden. Beim Blick auf den Wochenchart sei auch die Konstellation beim langfristigen MACD interessant. Häufig hätten sich in der Vergangenheit Abwärtsbewegungen beschleunigt, sobald der Indikator unter seinen 5-Perioden-Durchschnitt abgerutscht sei. Eine derartige Konstellation liege seit zwei Wochen vor. (31.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits am Montag offenbarte der DAX Schwächeanzeichen, so die Analysten der Helaba.Im weiteren Wochenverlauf hätten diese sukzessive zugenommen, sodass in der Folge eine Reihe von wichtigen Unterstützungen durchbrochen worden sei. Entsprechend habe sich das Chartbild des Deutschen Leitindexes, aber auch die strukturelle Konstellation der DAX-Werte deutlich eingetrübt. Lediglich acht der Anteilsscheine würden ein RSI (Levi auf Tagesbasis) von mehr als 1 auf und immerhin 70% einen negativen Mittelfristtrend weisen. Der V-DAX als Gradmesser für die zunehmende Risikoaversion sei zuletzt von 16,77 auf zeitweise 18,61 geklettert. Damit habe sich der Index vom 144- und 200-Tagedurchschnitt nach oben absetzen können. Da letztgenannter Average eine steigende Tendenz aufweise, fehle lediglich ein weiterer, darüber liegender Schlusskurs zur Bestätigung eines Kaufsignals.