Die Deutsche Bank habe davor gewarnt, dass die Auswirkungen des Coronavirus die Fähigkeit der Kreditgeber, die finanziellen Ziele zu erreichen, beeinträchtigen könnten. Das Unternehmen habe gesagt, dass der langwierige Abschwung der lokalen, regionalen und globalen Wirtschaftsbedingungen die Aussichten erheblich verschlechtert habe. Der Ausbruch des Coronavirus drohe den Umstrukturierungsprozess der Bank zum Stillstand zu bringen.



Die Deutsche Telekom habe gesagt, dass die Zahl der Telefonate zugenommen habe und dass das Netz mit der gestiegenen Nachfrage fertig werde. Die Deutsche Telekom habe dafür gesorgt, dass die Netze stabil seien, wobei die derzeitige Auslastung noch nicht kritisch sei.



Beiersdorf habe sich dazu entschlossen, die Produktion von Desinfektionsmitteln medizinischer Qualität einzuführen. Die Desinfektionsmittel würden in Produktionsstätten in Deutschland und Spanien hergestellt. Das Unternehmen habe gesagt, dass es 500 Tonnen des Produktes an Kliniken und Krankenhäuser liefern werde.



Siemens sei heute auf dem Vormarsch. Der Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser habe gesagt, dass sich der Betrieb in den chinesischen Produktionsstätten fast wieder normalisiert habe. (20.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es sieht so aus, als hätten die koordinierten Maßnahmen von Regierungen und Zentralbanken eines der Ziele erreicht - die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich verbessert, so die Experten von XTB.In ganz Europa seien heute Gewinne zu beobachten, wobei französische, österreichische und russische Aktien am meisten zulegen könnten. Der DAX erobere die 9.000 Punkte zurück. Laut einem Spiegel-Bericht werde Deutschland möglicherweise bis zu 500 Milliarden Euro für einen Rettungsfonds für Unternehmen bereitstellen.