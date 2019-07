Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während der DAX®-Performanceindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt eine Reihe von irreführenden Signalen generiert hat, zeichnet der Kursindex der deutschen Standardwerte - also ohne Berücksichtigung der Dividenden - derzeit ein klareres Bild, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Wichtigste vorweg: Der Marke von 5.600 Punkten komme eine absolute Schlüsselrolle zu, weshalb sie ins Stammbuch eines jeden Investors gehöre! Auf diesem Niveau bilde die Nackenlinie der 2018 vervollständigten Schulter-Kopf-Schulter-Formation zusammen mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.595 Punkten) sowie dem ehemaligen Basisaufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 5.627 Punkten) den ultimativen Widerstandsgürtel. Abgerundet werde der hier entstehende Kumulationswiderstand durch die 38,2%-Korrektur des letzten Kursanstiegs von Februar 2016 bis Januar 2018 (5.644 Punkte) bzw. die Hochs der letzten Monate. Damit müsse der Erholungsimpuls seit Ende vergangenen Jahres bisher als Pullback an das oben genannte Barrierenbündel interpretiert werden. Für einen großen Befreiungsschlag sei also ein Sprung über die Hürden bei 5.600 Punkten die zwingende Voraussetzung. Auf der Unterseite sei der Aufwärtstrend seit Dezember (akt. bei 5.289 Punkten) wichtig. Ein Bruch dieser Trendlinie würde ein Scheitern an den diskutierten Schlüsselhürden manifestieren. (11.07.2019/ac/a/m)

