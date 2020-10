Ausblick: Auf der Oberseite befinde sich bei 13.116 Punkten noch eine offene Kurslücke. Diese könnte bei einem Durchbruch über den 50er EMA als mittelfristige Anlaufmarke dienen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Seitwärtsbewegung der Vortage als Sprungbrett für einen weiteren Anstieg nutzen und nachhaltig über den 50er EMA ausbrechen. In diesem Fall würde dann ein neues Stärkesignal generiert werden und ein Anstieg bis zur runden Marke von 13.000 Punkten wahrscheinlich werden. Darüber würde dann die genannte Kurslücke bei 13.116 Punkten ins Visier der Bullen geraten.



Die Short-Szenarien: Der DAX pendle weiter um den 50er EMA, drehe dann im weiteren Kursverlauf aber wieder nach unten ab und nehme erneut Kurs auf den 200er EMA. Sollte den Bären hier ein Durchbruch nach unten gelingen, würde sich die Lage für den DAX langfristig eintrüben und ein Rücklauf bis zur Marke von 12.000 Punkten wahrscheinlich werden. (01.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich unverändert in einer Aufwärtskorrektur im kurzfristigen Abwärtstrend und pendelt aktuell um seinen 50er EMA, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Vorbörslich notiere der DAX allerdings am frühen Donnerstagmorgen im außerbörslichen Handel wieder etwas über dem 50er EMA bei 12.830 Punkten.