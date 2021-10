Ausblick: Die beiden Signallinien für den weiteren Kursverlauf seien der 50er EMA auf der Oberseite und der 10er EMA auf der Unterseite.



Die Long-Szenarien: Solange der DAX über dem 10er EMA notiere, sei mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Dabei würde ein deutliches Stärkesignal bei einem nachhaltigen Durchbruch über den 50er EMA und den Widerstand bei 15.600 Punkten generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Zone um 15.800 Punkte, gefolgt von 16.000 Punkten und dem Allzeithoch bei 16.030 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX rutsche unter den 10er EMA ab und generiere damit ein Schwächesignal. In diesem Fall könnte der Index den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnehmen und zunächst den 200er EMA im Tageschart anlaufen. Darunter wäre mit einem weiteren Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung zu rechnen. (22.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich nach einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend in einer Seitwärtsphase und pendelte auch am Vortag weiterhin im Bereich des 50er EMA seitwärts - bereits den fünften Tag in der Folge, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der DAX zunächst mit einem Gap-Down in den Handel gestartet und im Tagestief 15.406 Punkte und damit den Bereich um den 10er EMA erreicht. In der Folge habe sich der Kurs aber wieder erholen und bei 15.472 Punkten aus dem Handel gehen können. Ein nachhaltiger Anstieg über den 50er EMA sei dabei aber nicht mehr gelungen. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Freitag aber wieder höher im Bereich von 15.530 Punkten. Gehe die Seitwärtsphase weiter oder gelinge dem DAX der Durchbruch nach oben?