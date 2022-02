Mit Blick auf die geopolitische Lage sei zunächst festzuhalten, dass inzwischen offenbar sehr viele institutionelle Anleger Ressourcen dafür eingesetzt hätten, um umfangreiche Simulationsstudien bezüglich der ökonomischen Effekte eines möglichen militärischen Konfliktes zwischen Russland und der Ukraine durchzuführen. Diese Beobachtung illustriere vor allem ein Faktum sehr klar - die Nervosität der Anleger sei aktuell extrem groß! Diese Verunsicherung führe natürlich zu höheren Risikoprämien und belaste somit die Kurse an den internationalen Aktienmärkten. Allerdings dürfte kaum ein institutioneller Investor sein Basisszenario entsprechend anpassen wollen. Eine militärische Auseinandersetzung in der Ukraine hätte - auch aufgrund der dann drohenden Sanktionen des Westens gegen Russland - wohl keine Gewinner. Daher sollten alle Beteiligten grundsätzlich an einer diplomatischen Lösung des Konflikts interessiert sein. Die Krisenszenarien der Anleger seien folglich in erster Linie Fingerübungen im angewandten Risikomanagement. Sie hätten dennoch eine hohe Bedeutung für das aktuelle Marktgeschehen, weil sie als unmissverständlicher Hinweis auf eine große Unsicherheit an den Finanzmärkten zu werten seien.



Auch die weitere US-Geldpolitik müsse von den Börsen sehr genau im Auge behalten werden. Ab März sei in Washington mit Leitzinsanhebungen durch "Jerome Powell & Co." zu rechnen. Die jüngsten Kommentare des US-Notenbankers James Bullard hätten an den Finanzmärkten die Erwartungshaltung einer sehr offensiven Neuausrichtung der FED-Geldpolitik geweckt. Vielleicht preise der globale Aktienmarkt inzwischen aber bereits zu viel zukünftige Aktivität beim FOMC ein. Das Ausbleiben eines Zinsschritts um +50bp im März würde den Kursen der Dividendenpapiere daher mittlerweile wohl schon helfen. Unter Umständen sei dies sogar ein Ziel der aktuellen Kommunikationspolitik der US-Notenbank. In der kommenden Woche könnten die Redebeiträge des hochrangigen FED-Offiziellen Raphael Bostic dem globalen Aktienmarkt zudem bereits stützende Impulse liefern. Dieser gelte nämlich als Anhänger einer eher vorsichtigeren Neuausrichtung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten. Er spreche unter anderem am Dienstag anlässlich einer Veranstaltung der renommierten Duke University. Dabei seien auch Fragen des Auditoriums zugelassen, welche generell gesprochen häufiger zu marktbewegenden Kommentaren von Notenbankern zu führen schienen.



Fazit: Der DAX habe sich heute dem Abwärtssog der US-Börsen entziehen können. Der Markt hoffe auf die Gespräche zwischen Russland und den USA. Die Unsicherheit sei allerdings weiterhin hoch. Auch die US-Geldpolitik bleibe ein belastender Faktor für die Kurse der Dividendenpapiere. Mit Blick auf diese Einflussgröße werde in der kommenden Woche auf die Redebeiträge von Raphael Bostic zu achten sein. Dieser könnte sich für eine eher vorsichtige Neuausrichtung der Zinspolitik in Washington aussprechen. Das erste Quartal 2022 präsentiere sich in der Summe erwartungsgemäß als große Herausforderung für die Nerven der Investoren am Aktienmarkt - es würden aber auch wieder bessere Zeiten kommen! (18.02.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die heutige Eröffnung schien beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern noch ein Unterschreiten der psychologisch wichtigen Marke von 15.000 Punkten zu drohen, so die Analysten der NORD LB.