Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem DAX®-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - also ohne Berücksichtigung der Dividenden - kommt derzeit eine Schlüsselrolle zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein neues Rekordlevel lasse hieranders als bei der Performance-Variante zwar (noch) auf sich warten, doch mit dem seit Januar 2018 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 5.995 Punkten) stehe derzeit ein wichtiger Widerstand zur Disposition. Seit drei Monaten ringe das Aktienbarometer mit dem beschriebenen Korrekturtrend. Ein Monatsschlusskurs oberhalb der 6.000er-Marke würde den Trend endgültig zu den Akten legen. Zusammen mit den Kurstreibern in Form einer Konsolidierungsflagge und einem "V-förmigen" Kursmuster im Wochenbereich wäre dieser Befreiungsschlag der entscheidende Antriebsfaktor, um perspektivisch das bisherige Rekordlevel vom Januar 2018 bei 6.444 Punkten ins Visier zu nehmen. Ein Spurt über das bisherige Jahreshoch (6.115 Punkte) bzw. über das 2020er-Pendant bei 6.137 Punkten verleihe der Einschätzung der Analysten zusätzlichen Nachdruck. Übergeordnet würde ein neues Allzeithoch sogar nochmals für ein strategisches Investmentkaufsignal sorgen, denn damit hätte der DAX®-Kursindex die Seitwärtsphase der letzten 20 Jahre zu den Akten gelegt. Auf der Unterseite gelte es in Zukunft, die oben genannte Trendlinie nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. (16.02.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >