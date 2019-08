Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich zu Wochenbeginn mit zwei Gesichtern, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus habe auch der Kampf um den vielbeachteten 200-Tagedurchschnitt (11.645) im Fokus gestanden. Die Vorgaben von den Überseebörsen würden negativ ausfallen, so dass der DAX heute etwas schwächer in den Handel starten werde. Neben den bereits erwähnten Belastungsfaktoren würden an den Märkten auch verstärkt die Proteste in Hongkong eine Rolle spielen. Zudem sei gestern der argentinische Aktienmarkt und der Peso deutlich eingebrochen.Bereits an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen habe sich der DAX dem unteren Fraktal-Regressionsband (11.852) angenähert, jedoch ohne dieses einem Test zu unterziehen. Dies, bereits wieder Richtung Süden kippende Momentum-Indikatoren, der Rutsch unter den 144er Tenkan (11.739) der Wiedereintritt in einen Value-Bereich (11.710/11.602) und nicht zuletzt die hohe Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung einer negativen Fortsetzungsformation (11.669) würden dafür sorgen, dass die Risiken auf charttechnischer Basis weiterhin höher zu gewichten seien. Diese These werde auch von der strukturellen Konstellation bei den DAX-Werten abgerundet. Aktuell hätten 16 Titel unterhalb des für den langfristigen Trend relevanten 200-Tagedurchschnitts, jeweils 21 unter der 50- und 100-Tagelinie notiert, während 23 einen negativen Tertiärtrend aufweisen würden. Die nächsten Supports für den DAX seien bei 11.621, 11.611, 11.549, 11.509, 11.407 und 11.348 Zählern zu finden. (13.08.2019/ac/a/m)