Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag einen ausgeprägten Abwärtsimpuls einleitete, setzte sich die negative Tendenz auch am Freitag fort, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDie letzten Handelstage hätten im Chartbild des DAX deutliche Spuren hinterlassen. Gleich reihenweise seien wichtige Unterstützungen durchbrochen worden. In der Folge sei sowohl der kurz- als auch der mittelfristige Trend negativ geworden. Auch ein Wechsel des langfristigen Trends stehe auf der Agenda, da die relevante 200-Tage-Linie (12.748) heute unterschritten werde. Ein gültiges und damit zuverlässigeres Signal entstehe jedoch erst, wenn der Moving seine Richtung ändere. Zuletzt sei noch ein kleiner Anstieg von rund vier Punkten je Handelstag zu beobachten gewesen. Auf der Oberseite würden nun die Lower-144-Tenkan-Line (12.732), die Begrenzung des Price-Range-Channels (12.813) sowie die untere Linie des Regressionskanals (12.883) als Widerstand gelten.