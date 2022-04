Der Dow Jones-Index sei um +1,00%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um +1,12% und der NASDAQ-Composite (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +2,03% gestiegen.



Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (ISIN GB0009252882 / WKN 940561) verstärke sich im Bereich der Krebstherapien mit der Übernahme des kalifornischen Biotechunternehmens Sierra Oncology für 1,9 Mrd. USD.



Nachlassende Fusions- und Übernahmeaktivitäten im Zuge des Ukraine-Konflikts und ein Rückgang im Handelsgeschäft hätten den Gewinn von J.P. Morgan (ISIN US46625H1005 / WKN 850628) im Auftaktquartal gedrückt. Das Finanzinstitut habe von Januar bis März einen Gewinn von 8,28 Mrd. USD erwirtschaftet - ein Rückgang von 42% binnen Jahresfrist.



BlackRock (ISIN US09247X1019 / WKN 928193) habe in Q1 dank starker Zuflüsse in seine Fonds den Gewinn um fast 22% gesteigert. Der bereinigte Gewinn habe im Zeitraum Januar bis März auf 1,46 Mrd. USD zugenommen, nach 1,2 Mrd. USD vor Jahresfrist.



Fraport (ISIN DE0005773303 / WKN 577330) habe im März rund 2,9 Mio. Passagiere gezählt. Das seien zwar rund 218% mehr als im Vorjahresmonat, sei allerdings lediglich gut die Hälfte des Wertes aus dem Vorkrisenjahr 2019. Infolge der Corona-Lockdowns in China und der Luftraumsperrungen wegen des Ukraine-Krieges sei derweil das Fracht-Aufkommen um 13,1% auf 181.214 Tonnen gesunken.



Ruhiger Handel beim EUR; im späten Handel fester notierend.



Die Ölpreise hätten ihre Vortagesgewinne weiter ausgebaut. Die US-Lagerbestände an Rohöl seien in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen. Die Vorräte hätten im Vergleich zur Vorwoche um 9,4 Mio. Barrel (159 Liter) auf 421,8 Mio. Barrel zugelegt - der stärkste Anstieg seit über einem Jahr. (14.04.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Dividendenausschüttungen sind zuletzt pandemiebedingt um einige Milliarden Euro gesunken, so die Analysten der Nord LB.Im Jahr 2020 hätten die in SDAX , MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) und DAX40 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gelisteten Konzerne insgesamt etwa 42,6 Mrd. EUR ausschüttet - rund 18% weniger als 2019. Zwar sei der Wert der Ausschüttungen 2021 bei DAX (34,3 Mrd. EUR) und SDAX (2,7 Mrd. EUR Euro) bereits wieder angestiegen, Vorkrisenniveau werde aber noch nicht erreicht. Für das Jahr 2022 würden Experten allerdings Rekordwerte für DAX und SDAX prognostizieren.Insgesamt sollten mit 60,6 Mrd. EUR rund 40% mehr Dividenden an die Anleger gehen. Zu den Großzahlern in diesem Jahr würden mit Stand April 2022 gehören: Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) (5,35 Mrd. EUR), Allianz (ISIN DE0008404005 / WKN 840400) (4,41 Mrd. EUR) und BMW (3,82 Mrd. EUR). 33 von 40 DAX-Mitgliedern würden mehr als im Vorjahr zahlen, Kürzungen gebe es keine.Auch gestern habe der DAX (-0,3%) die 14.000–Punkte-Marke zurückerobern können, sei aber in einem ruhigeren Handel schwächer geblieben.