Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zwar hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn das jüngste Aufwärtsgap geschlossen, doch letztlich hat sich die zuletzt mehrfach beschriebene Kreuzunterstützung aus dem alten Erholungstrend seit Ende 2018 (akt. bei 13.243 Punkten) und den Hochpunkten von Mai bzw. Juni 2018 bei 13.204/170 Punkten als tragfähiger Halt erwiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die tägliche Schwankungsbreite sei mit erneut nur gut 80 Punkten zum wiederholten Mal unterdurchschnittlich ausgefallen. Per saldo bleibe es bei einem gesunden Luftholen auf hohem Niveau. Solange das Aktienbarometer die eingangs beschriebene Bastion verteidigen könne, bestehe eine realistische Chance unmittelbar in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 13.597 Punkten durchzumarschieren. Einen Fingerzeig in diese Richtung würden heute Morgen die Vorgaben liefern. So dürfte der DAX® die angeführte Bastion bei 13.200 Punkten als Sprungbrett nach oben nutzen. Auf der Unterseite würde indes ein nachhaltiger Bruch der oben genannten Kreuzunterstützung den Grundstein für eine ausgedehntere Verschnaufpause legen. Eine weitere Aufwärtskurslücke - nämlich die vom 4. November (untere Gapkante bei 12.992 Punkten) - definiere dann die nächste Rückzugszone. (12.11.2019/ac/a/m)

