Frankfurt (www.aktiencheck.de) - "Wenn Du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her." Diese Weisheit scheint aktuell für den Aktienmarkt geschrieben worden zu sein, so die Analysten der Helaba.Die Berichtssaison nehme ab Dienstag Fahrt auf. Unter anderem stünden dann die Zahlen von der Citigroup, Delta Airlines, J.P. Morgan, Fastenal Wells Fargo, Alcoa, Ebay, Goldman Sachs, Kinder Morgan, U.S. Bancorp, Bank of America, Johnson Johnson, Morgan Stanley, Netflix, Autoliv und State Street zur Veröffentlichung an. Hierzulande hätten die überraschend von BASF vorgelegten Eckdaten für das 2. Quartal gezeigt, dass die Corona-Krise operativ deutliche Spuren hinterlassen habe. Die Entwicklungen rund um Corona würden die Börsen auch in dieser Woche beschäftigen. Auch die EZB-Sitzung am Donnerstag werde viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.Einmal mehr sei es spannend zu sehen, mit welcher Kontinuität sich der DAX auf Wochenbasis an der auf das März-Tief zurückgehenden, linearen Regression (12.811) entlanghangle. Entsprechend sei dem Kurslevel für den weiteren Kursverlauf Bedeutung beizumessen, zumal knapp oberhalb die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.831) verlaufe. Darüber hinaus falle auf, dass die Handelsumsätze seit Wochen rückläufig seien und den Anstieg des DAX nicht bestätigen würden. Zudem würden der ADX und CMO Richtung Süden zeigen. Derartige Diskrepanzen zwischen dem Kursverlauf und den Indikatoren könnten durchaus längere Zeit anhalten, grundsätzlich würden sie aber als Warnhinweis auf eine nicht idealtypische Konstellation gelten. Weitere Widerstände seien bei 12.882, 12.921 und 12.951 zu finden. Auf der Unterseite würden die Marken von 12.721, 12.660, 12.572, 12.542, 12.440 und 12.410 als Unterstützung wirken. (13.07.2020/ac/a/m)