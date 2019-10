Die Bullen seien trotz Überkauftheit weiter am Drücker. Oberhalb von 12.800 Punkten dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Index die runde 13.000-Punkte-Marke knacke. Ein Tagesschlusskurs über dieser Marke würde weiteres Kurspotenzial freisetzen.



Die Long-Szenarien: Falle der Index in den kommenden Tagen nicht mehr unter 12.800 Punkte zurück, wäre nun sogar ein Kursziel bei 13.200 Punkten denkbar. Auf diesem Kursniveau würde der Index jedoch auf sein Zwischenhoch aus dem Jahr 2018 treffen. Das Allzeithoch sei Anfang 2018 bei 13.596 Punkten markiert worden. Ein direkter Durchmarsch auf dieses Hoch käme für viele Marktteilnehmer sehr überraschend.



Die Short-Szenarien: Um größeres Korrekturpotenzial zu aktivieren, wäre ein Tagesschlusskurs unter der 12.800-Punkte-Marke nötig. Werde dieses schwache Verkaufssignal aktiviert, dürfte der Index zumindest die 12.600-Punkte-Marke erreichen. Eventuell teste der Index auch den EMA50 im Tageschart bei 12.400 Punkten. Doch spätestens dort dürfte sich die Rally-Bewegung fortsetzen. (30.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Beim Deutschen Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnten sich die Bullen in den vergangenen Tagen weiter durchsetzen und bei 12.986 Punkten ein neues Jahreshoch markieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zu diesem Zeitpunkt hätten den Käufern also lediglich nur mickrige 14 Punkte gefehlt, um die runde 13.000-Punkte-Marke zu knacken. Dieses Kunststück sei den Marktteilnehmern zuletzt Mitte 2018 gelungen. Damals sei der DAX schlussendlich an der 13.200-Punkte-Marke gescheitert. Der steile Aufwärtstrend der letzten Tage sei beim Deutschen Aktienindex weiter intakt. Um diesen zu brechen, wäre ein Tagesschlusskurs unter der 12.800-Punkte-Marke nötig. Doch davon sei der Index weit entfernt, denn gestern habe der DAX nahezu unverändert bei 12.939 Punkten geschlossen. Das Tagestief habe knapp unter der 12.900-Punkte-Marke gelegen.