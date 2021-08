Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) pendelte auch am Vortag im Bereich der Marke von 15.900 Punkten und ging schließlich mit einem kleinen Aufschlag bei 15.905 Punkten aus dem Handel, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Es habe sich eine weitere kleine Tageskerze direkt über dem wichtigen 10er EMA im Tageschart bei aktuell 15.850 Punkten gebildet. Solange sich der Index über dem 10er EMA halten könne, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Allerdings stehe der DAX auf der Oberseite vor einem massiven Widerstand. Zunächst durch den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei etwa 16.000 Punkten und dann durch die untere Begrenzung des steigenden langfristigen Trendkanals im Tageschart bei 16.090 Punkten. Ob dem DAX hier ein Durchbruch gelinge, bleibe abzuwarten.



Der Aufwärtstrend sei übergeordnet weiterhin intakt, allerdings befinde sich der DAX in einer langen Seitwärtsbewegung direkt unter dem Fibonacci-Fächer im Monatschart. Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA halten und damit Stärke zeigen. In der Folge nehme der Wert Kurs auf die runde Marke von 16.000 Punkten, wo der Fibonacci-Fächer im August verlaufe. Im kommenden Monat steige der Fibonacci-Fächer wieder etwas weiter an und könnte dem DAX Luft bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart bei etwa 16.090 Punkten liefern. Die Short-Szenarien: Der DAX rutsche wieder unter den 10er EMA ab und nehme erneut Kurs auf den 50er EMA. Gelinge den Bären auch hier ein Durchbruch nach unten, wäre mit einem Rücklauf zur Unterstützung bei 15.300 Punkten zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, könnten die Bären Kurs auf die runde Marke von 15.000 Punkten nehmen. (25.08.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



