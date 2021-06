Ausblick: Die Abwärtskorrektur seit dem Verlaufshoch bei 15.732 Punkten könnte nun im Bereich des 10er EMA auslaufen. Darauf würden die beiden Tageskerze der Vortage hindeuten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich im Bereich des10er EMA fangen und von hier einen Anstieg starten. In der Folge wäre dann dem Aufwärtstrend folgend ein erneuter Kursanstieg über das Verlaufshoch bei 15.732 Punkten zu erwarten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 15.800 Punkte, gefolgt von der runden Marke von 16.000 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke nachhaltig unter den 10er EMA ab und nehme dann Kurs auf den 50er EMA, der bisher die Auffangmarke bei stärkeren Abwärtskorrekturen gebildet habe. Gehe es weiter tiefer, wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals das nächste Anlaufziel. Breche der DAX aus dem Trendkanal nach unten aus, würde sich die Lagedeutlich eintrüben und ein Rücklauf bis zum 200er EMA wahrscheinlich werden. (11.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Lage im DAX hat sich im Vergleich zum Vortag kaum geändert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Genauso wie am Mittwoch sei der DAX am Donnerstag unter den 10er EMA abgesackt und habe im Tagestief 15.513 Punkte erreicht. Der Index habe damit wieder etwas unter dem 10er EMA gelegen, der bei 15.572 Punkten notiere. In der Folge habe der DAX erneut hochziehen und eine Erholung einleiten und dabei den 10er EMA zurückerobern können. Es habe sich erneut eine bullishe Tageskerze direkt am 10er EMA mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper gebildet. Übergeordnet befinde sich der DAX weiterhin in einem Aufwärtstrend und verlaufe dabei im Tageschart seit November in einem steigenden Trendkanal.