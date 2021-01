Ausblick: Der DAX befinde sich sowohl kurzfristig als auch langfristig in einem Aufwärtstrend. Solange der 10er EMA halte, hätten die Bullen das Zepter klar in der Hand.



Die Long-Szenarien: Der DAX habe die Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend am Vortag am 10er EMA mit dem Tagestief beendet und drehe wieder nach oben ab. Die nächste Anlaufmarke der Bullen wäre nun die runde Marke von 14.000 Punkten, gefolgt vom Verlaufshoch bei 14.131 Punkten. Darüber wäre das Kursziel an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 14.300 Punkten zu sehen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben sei aktuell eher nicht zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Kursschwäche der beiden Vortage weiter fort und durchbreche auch den 10er EMA nach unten. Die nächste Anlaufzone wäre dann die Unterstützung bei 13.600 Punkten. Gehe es weiter tiefer, könnte die langfristige alte Widerstandszone bei 13.460 Punkten angelaufen werden, die nach dem Durchbruch nach oben zur Unterstützung gewandelt worden sei. (12.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich weiterhin oberhalb des 10er EMA im Tageschart, der aktuell bei 13.807 Punkten verläuft, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der DAX sei am Vortag bei 13.936 Punkten aus dem Handel gegangen, habe im Tagestief aber zuvor deutlich tiefer bei 13.806 Punkten gelegen. Der Aufwärtstrend sei klar intakt, solange der DAX über seinem 50er EMA notiere. Kurzfristig sei sogar direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange der DAX über seinem 10er EMA verlaufe. Allerdings notiere der DAX im Monatschart auch an der steigenden langfristigen Widerstandslinie im Bereich von aktuell 14.000 Punkten. Hier drohe dem DAX wie in den Vorjahren die Gefahr eines Abpralls nach unten und einer langfristigen Korrektur zum unteren Fibonacci-Fächer.