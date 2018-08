Xetra-Aktienkurs DATA MODUL-Aktie:

DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901, WKN: 549890, Ticker-Symbol: DAM) ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Flachdisplays, kompletten Informationssystemen, Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt in Deutschland, Europa, Asien und den USA Displays, elektronische Baugruppen und Systeme für die Bilddarstellung, -erfassung und -übertragung. Die Zentrale der DATA MODUL befindet sich in München, die Produktion erfolgt in Weikersheim nahe Würzburg. Abnehmer der konfektionierten oder individuell gefertigten Produkte sind Hersteller für Medizintechnik, Informationstechnologie, Unterhaltungselektronik, Verkehrsbetriebe, Telekom, Maschinen- und Anlagebauer sowie die Automotive-Industrie. (15.08.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DATA MODUL-Aktienanalyse von Analysten Matthias Engelmayer und Stefan Röhle von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Analysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901, WKN: 549890, Ticker-Symbol: DAM).Das Münchener Unternehmen sei ein Profiteur der Digitalisierung in der Industrie, so die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Als Chance und Herausforderung würden sie die schnellen Innovationszyklen sehen. Der Auftragsrekord stütze das Wachstum von DATA MODUL.Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Analysten von Independent Research, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die DATA MODUL-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 82 Euro bestätigt. (Analyse vom 15.08.2018)Börsenplätze DATA MODUL-Aktie: