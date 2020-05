Xetra-Aktienkurs DATAGROUP-Aktie

DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (14.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die DATAGROUP-Aktie (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.Der deutsche IT-Dienstleister habe heute seine Halbjahreszahlen vorgelegt. Diese seien insgesamt solide ausgefallen. Allerdings könne sich auch DATAGROUP nicht den Auswirkungen der Pandemie entziehen und müsse seinen Ausblick zusammenstreichen, was für starke Verunsicherung bei den Investoren sorge. Die DATAGROUP-Aktie gebe a, Donnerstag deutlich nach.Die Geschäftszahlen würden zeigen, dass DATAGROUP ein robustes Geschäft besitze, welches auch in Krisenzeiten, in der Lage sei, zu wachsen. Insbesondere die Cloud-Sparte sollte künftig für weiteres Wachstum sorgen. Trotz der Pandemie-bedingten Probleme im Bereich des Neugeschäfts, sei "Der Aktionär" für die Zukunft des IT-Dienstleisters zuversichtlich. Anleger könnten einen Fuß in die Tür setzen, sollten sich aber gegen größere Rücksetzer mit einem Stoppkurs absichern, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze DATAGROUP-Aktie: