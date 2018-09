Xetra-Aktienkurs DATAGROUP-Aktie

Kurzprofil DATAGROUP:



DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (14.09.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters DATAGROUP AG (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.Ende September werde sich DATAGROUP auf der Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference in München vor internationalen Investoren präsentieren. Wie aus Bankkreisen zu hören sei, könnte Berenberg auch das Research zur Firma aufnehmen. Das wäre positiv für die Aktie. Bisher werde das Unternehmen bankseitig von Hauck & Aufhäuser, M.M.Warburg und Baader begleitet. Auf der Konferenz werde Firmenchef Max Schaber in jedem Fall gute Nachrichten für die Investoren mitbringen. Im laufenden Geschäftsjahr 2017/2018, welches im September ende, wolle DATAGROUP einen Umsatz von mehr als 265 Mio. Euro einfahren und ein EBITDA von über 30 Mio. Euro. Die Aktie habe in diesem Jahr schon deutlich korrigiert. Aktuell würden die Anteilsscheine bei 33 Euro handeln. Im Hoch habe die Notiz zu Jahresanfang bei Kursen von über 46 Euro gelegen.Auf aktuellem Kursniveau raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" wieder zum Kauf der DATAGROUP-Aktie. (Analyse vom 14.09.2018)Börsenplätze DATAGROUP-Aktie: