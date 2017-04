DATAGROUP entwickle sich operativ und am Kapitalmarkt erstklassig. Bei Kursen über 30 Euro sei die Aktie natürlich kein echtes Schnäppchen mehr.



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der DATAGROUP-Aktie weiter investiert zu bleiben. Neue Käufe böten sich bei Kursen unter 30 Euro an. (Analyse vom 19.04.2017)



Börsenplätze DATAGROUP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DATAGROUP-Aktie

31,765 EUR +0,32% (19.04.2017, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs DATAGROUP-Aktie

31,744 EUR -0,22% (19.04.2017, 11:01)



ISIN DATAGROUP-Aktie:

DE000A0JC8S7



WKN DATAGROUP-Aktie:

A0JC8S



Ticker-Symbol DATAGROUP-Aktie:

D6H



Kurzprofil DATAGROUP:



DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (19.04.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters DATAGROUP AG (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.Vorstandswoche-Favorit DATAGROUP entwickle sich exzellent. Anfang Februar 2016 hätten die Experten die Aktie bei Kursen um 13 Euro zum Kauf empfohlen. Im September sei eine erneute Kaufempfehlung zu Kursen bei über 17 Euro erfolgt. Aktuell würden die Anteilsscheine des schwäbischen IT- Dienstleisters 31,50 Euro kosten. Die Kursgewinne von bis zu 150% könnten sich sehen lassen. Die Rally in der Aktie könnte durchaus weitergehen.Bei DATAGROUP laufe alles bestens. Firmenchef Max Schaber habe den Experten im Hintergrundgespräch gesagt: "Unser Geschäft entwickelt sich extrem gut. Wir sind sehr stark unterwegs. Die Auftragspipeline ist gefüllt, und wir erwarten in den kommenden Monate weitere Großaufträge". Ende März habe DATAGROUP die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2016/2017 absolviert. Das Zahlenwerk werde Anfang Mai veröffentlicht und sollte sehr gut ausfallen. Die Prognose für das Gesamtjahr habee der CEO bereits einmal leicht anheben müssen. Schaber erwarte derzeit einen Umsatz zwischen 210 und 220 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 21,5 und 22,5 Mio. Euro. Das könnte durchaus zu konservativ sein. Die Experten würden erwarten, dass jeweils die obere Bandbreite erreicht oder diese Prognose sogar übertroffen werde. Der Firmenchef habe sich dazu jedoch nicht äußern wollen.Der jüngste Zukauf der HanseCom Gesellschaft für Informationstechnologie mbH werde ab Mai konsolidiert. Auf Basis eines Gesamtjahres erziele diese Firma einen Umsatz von ca. 16 Mio. Euro bei einer fast zweistelligen EBITDA-Marge. Die anteilige Konsolidierung in diesem Wirtschaftsjahr werde dafür sorgen, dass DATAGROUP die jeweils obere Bandbreite der eigenen Prognose erreichen werde. Abzüglich Abschreibungen, Zinsen und Steuern könnte das Unternehmen 2016/2017 unterm Strich mindestens 9, wenn nicht sogar bis zu 10 Mio. Euro verdienen. Dies entspreche einem Gewinn je Aktie von ca. 1,20 Euro. Das würde gegenüber dem Vorjahr nicht ganz einer Verdopplung des Profits entsprechen (Nettoergebnis 2015/2016: 5,7 Mio. Euro).Dazu müsse man allerdings wissen, dass der Gewinn des Vorjahres aufgrund eines negativen Effekts in Sachen Steuern zu einem schwächeren Jahresüberschuss geführt habe. Aber selbst wenn man diesen Effekt herausrechne, werde DATAGROUP den Gewinn 2017 deutlich steigern. Im Vorjahr hätten die Schwaben ein EBITDA von 19,1 Mio. Euro erzielt. Dieses EBITDA sei durch einen negativen Unterschiedsbetrag im Zusammenhang mit der Übernahme von 300 IT-Fachkräften aus der Hewlett Packard Enterprise (HPE)-Transaktion positiv beeinflusst gewesen. Aus der Transaktion seien Kosten für DATAGROUP in Höhe von 2,3 Mio. Euro entstanden, sodass sich das bereinigte "echte" EBITDA auf knapp 16 Mio. Euro belaufen habe. In der EBITDA-Prognose für 2016/2017 sei ein weiterer positiver Einmaleffekt von ca. 1,2 Mio. Euro aus der HPE-Transaktion enthalten.Alle Aktien seien weggegangen wie warme Semmeln. Die Transaktion sei ein voller Erfolg gewesen und das Papier notiere mit 31,50 Euro bereits deutlich über dem Niveau der Kapitalerhöhung. Alle Parteien hätten Grund zur Freude. Das frische Geld wolle Schaber dazu nutzen, das Eigenkapital zu stärken und für weitere Übernahmen Gewehr bei Fuß zu stehen.Nach weiteren Akquisitionen halte Schaber stets Aussicht, wenngleich mit einem größeren Deal so schnell nicht zu rechnen sei. Nebenbei: DATAGROUP habe vor ein paar Jahren die Consinto von Aurelius gekauft. Mit dem Zukauf sei Schaber sehr glücklich. Consinto habe sich so stark entwickelt, dass alle Earn-Out-Vereinbarungen an Aurelius hätten bezahlt werden müssen. Sofern Aurelis etwas Spannendes im Portfolio für Datagroup hätte, würde er jederzeit wieder bei Aurelius-Chef Dirk Markus kaufen.Analog zu Bechtle habe Schaber ebenfalls eine Vision für 2020. Er halte ein Umsatzniveau zwischen 370 und 500 Mio. Euro für darstellbar. Die EBITDA-Marge solle sich auf mindestens 13% steigern."Das ist keine Prognose. Aber eine Richtung, wo DATAGROUP sich in den nächsten Jahren hinbewegen kann." Organisch werde das natürlich nicht gelingen. Dafür wären weitere Zukäufe notwendig.