Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

49,92 EUR +4,26% (04.09.2020, 16:03)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

59,1003 USD +3,83% (04.09.2020, 15:49)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (04.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotechunternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.CureVac erhalte für die Forschung an einem Corona-Impfstoff eine Finanzspritze des Bundes in Höhe von 252 Mio. Euro. Das habe am Freitag ein Sprecher des Unternehmens bestätigt, an dem sich auch der Staat beteiligt habe. Zuvor habe "Business Insider" darüber berichtet.Das Bundesforschungsministerium habe vor Monaten ein Sonderprogramm zur Beschleunigung der Forschung an einem dringend benötigten Impfstoff gegen das Virus gestartet. Ende Juli habe das Ministerium CureVac gemeinsam mit zwei weiteren Unternehmen als förderfähig anerkannt. Der Fördertopf umfasse insgesamt rund 750 Mio. Euro. Im Gegenzug sichere sich die Bundesregierung einen Anteil an der Produktion.Neben der weiteren Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes sei ein Teil des Geldes dafür vorgesehen, die Impfstoffproduktion weiter auszubauen. Die Zahlungen seien an bestimmte Meilensteine gebunden. Wenn diese erreicht würden, könne CureVac im Jahr 2020 mit bis zu 103 Mio. Euro und 2021 mit bis zu 149 Mio. Euro rechnen, habe es seitens des Unternehmens geheißen.Anleger positionieren sich bei der CureVac-Aktie mit einem Abstauberlimit, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link